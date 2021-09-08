تدريبات عسكرية روسية في جزر الكوريل بمشاركة أكثر 500 عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن اكثر من 500 جندي، و50 وحدة من المعدات العسكرية بدأت تدريبات في جزر الكوريل بشرق روسيا.

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الشرقية إن أكثر من 500 جندي من وحدة الدفاع الجوي بدأوا تدريبات تكتيكية على التصدي إلى عمليات الإنزال، وجرى نشر حوالي 50 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة هناك.

وذكرت مصادر عسكرية مشاركة في التدريبات أن طائرات مسيرة تقوم باستطلاع المكان في إطار التمرين العسكري، قبل أن تقوم وحدات المدفعية بتوجيه ضربات مركزة ضد أهداف سطحية تحاكي سفن الإنزال الصغيرة لعدو افتراضي.

وقالت المنطقة العسكرية الشرقية إن أطقم دبابات T-72B وأطقم المدافع ذاتية الدفع، ستقوم في المرحلة الأخيرة من التمرين بإطلاق الذخيرة الحية على أهداف تحاكي القوى العاملة والمعدات المدرعة الخفيفة لعدو افتراضي.

وتدعي اليابان بأن جزر كوريل الأربع إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، وهابوماي، تعود ملكيتها لها، مستشهدة بمعاهدة عام 1855 للتجارة والحدود.

وقد اوضحت روسيا موقفها من ذلك أكثر مرة وأكدت أن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها، لها صبغة قانونية دولية، ولا شك فيها.

المصدر: انترفاكس