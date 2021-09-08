مسؤول عسكري إيراني متفقدا جزيرة متنازع عليها مع الإمارات: دول المنطقة باستطاعتها الدفاع عن مصالحها
Reuters Fars News
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تفقد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، القوات الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى، التي تعتبر إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الامارات.
وقال علي رضا تنكسيري: " كما أعلنا مرارا وتكرارا، فإن الحفاظ على أمن مياه الخليج ليس بحاجة لحضور أي قوة أجنبية، ودول المنطقة باستطاعتها ان تدافع عن مصالحها وثرواتها في هذه المنطقة".
وأشار تنكسيري إلى جاهزية القوات البحرية القتالية ورفع مستوى التنظيم لديها كقوة بحرية.
المصدر: "تسنيم"
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