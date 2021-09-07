المكسيك.. أكثر من ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا والإصابات تتجاوز 15 ألف حالة
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء عن تسجيلها 15784 إصابة و1071 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و449 ألفا و295 حالة، وعدد الوفيات 264 ألفا و541 حالة.
وتلامس الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في المكسيك الـ 3.5 مليون حالة بعد أن تجاوزت عتبة الـ3 ملايين في 11 أغسطس الماضي.
وترجح السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله رسميا.
المصدر: "رويترز"
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