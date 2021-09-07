نائب وزير الدفاع السعودي يتفقد جاهزية القوات الجوية

قام نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بزيارة تفقدية للقوات الجوية الملكية بناء على توجيه ولي العهد ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن بن سلمان وقف على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية خلال زيارة تفقدية قام بها لمقر قيادتها في الرياض إنفاذا لتوجيهات ولي العهد "القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة".

وخلال الزيارة أشاد الأمير خالد "بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات".

المصدر: "واس"