أفغان يطلبون اللجوء إلى ألمانيا بعد توقفهم فيها داخل قاعدة أمريكية

طلب العشرات ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان بمعرفة الجيش الأمريكي، لجوءا في ألمانيا خلال توقفهم في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية الواقعة في ذلك البلد.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان إن "القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين تقع في منطقة ذات سيادة ألمانية (ولذا فإن) قانون اللجوء الألماني ينطبق".

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ومع ذلك، تواصلت السلطات الألمانية مع نظيرتها في الولايات المتحدة لمناقشة المسألة.

وتقدم نحو 90 شخصا من بين قرابة 34 ألفا تم نقلهم جوا إلى قاعدة رامشتاين حتى الآن، بطلبات لجوء إلى ألمانيا، بينما غادر نحو 22 ألفا القاعدة بالفعل إلى الولايات المتحدة أو مواقع أخرى.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين، جوزيف جوردونو شولتس: "إننا نتبع جميع البروتوكولات القانونية الموضوعة مسبقا، ونحيل أي طلبات لجوء إلى السلطات الألمانية المختصة".

المصدر: "أسوشيتد برس"