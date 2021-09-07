 
مباشر

أفغان يطلبون اللجوء إلى ألمانيا بعد توقفهم فيها داخل قاعدة أمريكية

أخبار العالم

أفغان يطلبون اللجوء إلى ألمانيا بعد توقفهم فيها داخل قاعدة أمريكية
Reuters لاجئون أفغان في ألمانيا ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8ix

طلب العشرات ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان بمعرفة الجيش الأمريكي، لجوءا في ألمانيا خلال توقفهم في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية الواقعة في ذلك البلد.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان إن "القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين تقع في منطقة ذات سيادة ألمانية (ولذا فإن) قانون اللجوء الألماني ينطبق".

إقرأ المزيد
الأفغان أول اللاجئين المرحلين من ألمانيا
الأفغان أول اللاجئين المرحلين من ألمانيا

ومع ذلك، تواصلت السلطات الألمانية مع نظيرتها في الولايات المتحدة لمناقشة المسألة.

وتقدم نحو 90 شخصا من بين قرابة 34 ألفا تم نقلهم جوا إلى قاعدة رامشتاين حتى الآن، بطلبات لجوء إلى ألمانيا، بينما غادر نحو 22 ألفا القاعدة بالفعل إلى الولايات المتحدة أو مواقع أخرى.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين، جوزيف جوردونو شولتس: "إننا نتبع جميع البروتوكولات القانونية الموضوعة مسبقا، ونحيل أي طلبات لجوء إلى السلطات الألمانية المختصة".

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا