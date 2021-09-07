زعيم "طالبان" يهنئ الأفغان على "تحرر بلادهم من الحكم الأجنبي"
Reuters /FW1F/Mike Collett-White
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هنأ الزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، هبة الله آخوند زاده، الأفغان على "تحرير بلادهم من الحكم الأجنبي"، في أول بيان أصدره منذ استيلاء الحركة على البلاد الشهر الماضي.
وكان آخوند زاده أعلن أنه "في المستقبل، ستنظم قوانين الشريعة الإسلامية كل شؤون الحكم والحياة في أفغانستان"، مضيفا أن الحكومة الجديدة التي أعلنت في وقت سابق الثلاثاء ستبدأ عملها "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن طالبان ملتزمة بجميع القوانين والمعاهدات والالتزامات الدولية "التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
المصدر: "رويترز"
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