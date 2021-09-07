الأمم المتحدة تعلق على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لأفغانستان

أكدت الأمم المتحدة، تعليقا على إعلان "طالبان" أسماء أعضاء مكتبها الوزاري، ضرورة تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في أفغانستان من أجل تحقيق سلام مستدام في البلاد.

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وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "من وجهة نظرنا لا يمكن تحقيق سلام مستدام في أفغانستان إلا من خلال قرار يشمل جميع الأطراف يتم اتخاذه عبر التفاوض".

وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة لا تزال "متمسكة بإيجاد حل سلمي" وتدعو إلى احترام "حقوق جميع الأفغان بينهم البنات والنساء"، كما تدعم جهود تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

وأوضح أن أمانة الأمم المتحدة لا تشارك في عملية الاعتراف بحكومات الدول، مبينا أن هذه القضايا تقررها الدول الأعضاء في المنظمة.

وأعلنت حركة "طالبان" المتشددة، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد.

وذكر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بتعيين حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وهذه الحكومة غير معترف بها دوليا في الوقت الراهن.

المصدر: "تاس" + وكالات