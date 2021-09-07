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أردوغان: في حال استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل فسنبدي تقاربا إيجابيا

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أردوغان: في حال استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل فسنبدي تقاربا إيجابيا
Reuters DENIS BALIBOUSE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئها حول تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وقال أردوغان في تصريح: "منذ البداية تصرفنا بإيجابية تجاه ملف تشغيل مطار كابل، لكن لم تحصل تطورات إيجابية حتى الآن".

وأضاف: "سنبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل".

وتعليقا على حكومة "طالبان"، تابع: "لا نعلم كم ستستمر هذه الحكومة في مهامها وينبغي علينا الآن متابعة هذه المرحلة بحذر".

المصدر: "الأناضول"

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