أردوغان: في حال استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل فسنبدي تقاربا إيجابيا
Reuters DENIS BALIBOUSE
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئها حول تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.
وقال أردوغان في تصريح: "منذ البداية تصرفنا بإيجابية تجاه ملف تشغيل مطار كابل، لكن لم تحصل تطورات إيجابية حتى الآن".
وأضاف: "سنبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل".
وتعليقا على حكومة "طالبان"، تابع: "لا نعلم كم ستستمر هذه الحكومة في مهامها وينبغي علينا الآن متابعة هذه المرحلة بحذر".
المصدر: "الأناضول"
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