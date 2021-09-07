أردوغان: في حال استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل فسنبدي تقاربا إيجابيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئها حول تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وقال أردوغان في تصريح: "منذ البداية تصرفنا بإيجابية تجاه ملف تشغيل مطار كابل، لكن لم تحصل تطورات إيجابية حتى الآن".

وأضاف: "سنبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل".

وتعليقا على حكومة "طالبان"، تابع: "لا نعلم كم ستستمر هذه الحكومة في مهامها وينبغي علينا الآن متابعة هذه المرحلة بحذر".

المصدر: "الأناضول"