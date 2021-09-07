جونسون يعلن رفع الضرائب في بريطانيا مخالفا وعوده الانتخابية

في مخالفة لوعوده الانتخابية أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وضع خطط لرفع الضرائب على العاملين وأرباب العمل في مسعى لإصلاح نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.

وصرح جونسون أمام البرلمان، الثلاثاء: "جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على عمل هيئة الصحة الوطنية، التي واجهت ضغوطا هائلة. ومع ذلك تمكننا بفضلها من إنقاذ حياة أشخاص كثيرين، بما في ذلك عبر التلقيح... من أجل مساعدة أقاربنا وأحبابنا يجب علينا زيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية".

وأعلن جونسون أنه سيتم اعتبارا من أبريل 2022 رفع ضريبة التأمين الاجتماعي بنسبة 1.25% وكذلك ضريبة الأرباح بنفس المستوى، الأمر الذي من المتوقع أن يتيح للحكومة جمع نحو 36 مليار جنيه استرليني إضافية.

وأضاف: "سيكون من الخطأ بالنسبة لي أن أقول إن بوسعنا أن ندفع مقابل هذا التعافي دون اتخاذ قرارات صعبة لكنها تتسم بالمسؤولية حول كيفية تمويله. تغطية التكاليف بزيادة الاقتراض والدَين ستكون مسألة غير مسؤولة".

وتجاهل جونسون بذلك القلق الصاخب في حزبه، حيث انتقد الكثيرون هذه الخطوة باعتبارها مخالفة من قبل رئيس الوزراء لوعوده الانتخابية.

ولاحقا قال جونسون خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد أي زيادات ضريبية أخرى: "تغير الوضع المالي بشكل جذري مقارنة مع الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه عام 2019 ... علينا أن نكون عقلانيين وواقعيين".

المصدر: وكالات