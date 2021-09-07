هاكر يدعي سرقة بيانات 7 ملايين مستخدم من موقع السلطات المحلية الإسرائيلية

ادعى هاكر يطلق على نفسه اسم Sangkancil أنه تمكن من اختراق موقع السلطات المحلية الإسرائيلية CITY4U وسرقة بيانات شخصية لـ7 ملايين مستخدم.

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن الهاكر أقدم أمس الإثنين على نشر وثائق من الموقع لإثبات أنه كان يقول الحقيقة، ومن بين المعلومات التي نشرها صور بطاقات هوية ورخص قيادة وحسابات ضريبية.

وقال الهاكر إنه عرض البيانات والمعلومات الكاملة التي تمكن من سرقتها بعد الاختراق للبيع، ونشر تفاصيلها في منتديات مختلفة على الإنترنت.

وإذا كانت ادعاءات الهاكر صحيحة، فسيكون هذا الاختراق أحد أخطر انتهاكات الخصوصية في تاريخ إسرائيل، وفق ما نقله الموقع.

يذكر أن "Sangkancil" هو اسم سلسلة من الخرافات الشعبية المشهورة في إندونيسيا وماليزيا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"