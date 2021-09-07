سرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين يورو جراء سطو مسلح على أحد متاجر "بولغاري" في باريس

قالت الشرطة في العاصمة الفرنسية إن لصوصا مسلحين هاجموا أحد متاجر شركة "بولغاري" الإيطالية للسلع الفاخرة في باريس وسرقوا مجوهرات قيمتها عشرة ملايين يورو اليوم الثلاثاء.

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وقبل منتصف النهار بقليل، سرق ثلاثة أفراد يرتدون ملابس أنيقة ومسلحين ببنادق، المتجر الذي تم تجديده في الآونة الأخيرة بساحة فاندوم الفخمة الواقعة في وسط باريس.

وفر الثلاثة في سيارة بينما فر أربعة آخرون شاركوهم في ارتكاب الجريمة على متن دراجات نارية. واضطر الثلاثة إلى ترك سيارتهم والانطلاق جريا على أقدامهم قبل أن تلقي الشرطة التي طاردتهم القبض على اثنين منهم.

وشهدت باريس في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من حوادث السطو على متاجر مجوهرات. ففي يوليو الماضي استولى لصوص هاجموا متجر "شوميه" للمجوهرات قرب شارع الشانزليزيه، على منقولات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو، غير أنه تمت استعادة المسروقات لاحقا وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم.

وتعرض متجر "دين فان" للمجوهرات في وسط باريس كذلك لعملية سطو مسلح في الشهر نفسه.

المصدر: "رويترز"