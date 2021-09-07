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كندا.. استئناف جلسات حول تسليم مجرم نازي لروسيا

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كندا.. استئناف جلسات حول تسليم مجرم نازي لروسيا
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هيلموت أوبرلاندر
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استأنفت اللجنة لشؤون الهجرة واللاجئين في كندا جلساتها بشأن تسليم عميل النازيين هيلموت أوبرلاندر الذي تشتبه روسيا بضلوعه في قتل المدنيين أثناء الحرب العالمية الثانية.

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وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن الجلسات تجري بواسطة نظام الفيديو كونفرانس.

وبحسب لجنة التحقيقات الروسية فقد شارك أوبرلاندر في إعدام 27 ألف شخص في مقاطعة روستوف السوفيتية في العام 1942، أثناء عمله كمترجم لصالح "فرقة خاصة" تابعة لقوات النخبة النازية (إس إس").

وكانت هيئة أمن الدولة السوفيتية كشفت في حينها أن عناصر هذا الفريق كانوا يقومون بعمليات إعدام جماعية للمدنيين باستخدام أسلحة نارية و"غرف غاز" متنقلة.

ومع أن أوبرلاندر، الذي ولد في أوكرانيا السوفيتية عام 1924 من والدين ألمانيين، لا ينفي خدمته في "فرق الموت"، إلا أنه يؤكد أنه تم إجباره على هذه الخدمة تحت طائلة الموت، ويدعي عدم ضلوعه في جرائم القتل الجماعي، زاعما أنه كان يعمل في الفرقة كمترجم و"حلقة وسط" بين السلطات النازية والسكان المحليين.

وقام مركز سيمون فيزنتال غير الحكومي المعني بتتبع وملاحقة المجرمين النازيين بإدراج اسم أوبرلاندر في قائمته من كبار مجرمي الحرب على قيد الحياة.

واستطاع أوبرلاندر الذي أقام في ألمانيا بعد انتهاء الحرب تجنب اعتقاله، وهاجر بعد عدة سنوات إلى كندا حيث حصل على جنسية هذه الدولة في العام 1960.

ومثل أوبرلاندر أمام القضاة في كندا عدة مرات قبل أن يتم تجريده من الجنسية الكندية في يوليو 2017، بتهمة محاولته إخفاء خدمته في "فرقة الموت" النازية.

المصدر: RT + "نوفوستي"

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