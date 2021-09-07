 
مباشر

مسؤول أمريكي: بايدن سيناقش اليوم خطة لكبح انتشار سلالة دلتا

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: بايدن سيناقش اليوم خطة لكبح انتشار سلالة دلتا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8fn

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيناقش اليوم الخميس استراتيجية مؤلفة من ستة أقسام تهدف إلى وقف انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا وتسريع وتيرة التطعيمات.

هذا وكشفت بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا ارتفعت في البلاد بنسبة تزيد عن 316% عن عطلة عيد العمال في العام الماضي.

هذا وحذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن المستشفيات في الولايات المتحدة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فإن 79.83% من أسرة العناية المركزة في البلاد مشغولة من قبل مرضى كورونا، مبينة أن أسرة العناية المركزة في ثماني ولايات مشغولة بنسبة 90% بمرضى كورونا، وهي ألاباما وجورجيا وتكساس وأركنساس وفلوريدا وميسيسيبي ونيفادا وكنتاكي.

المصدر: "رويترز" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا