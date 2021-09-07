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شركة هولسيم: اتخذنا خطوات لضمان عدم تكرار ما جرى مع "لافارج" في سوريا

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شركة هولسيم: اتخذنا خطوات لضمان عدم تكرار ما جرى مع
Reuters
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أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.

وقالت الشركة في بيان إن تعاملات "لافارج" في سوريا، وهي موضع إجراءات قانونية في فرنسا الآن، "قضية من الماضي" تتعامل معها "لافارج" بمسؤولية.

وتعليقا على قرار المحكمة العليا الفرنسية بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لـ "لافارج" بسبب مدفوعات لجماعات إسلامية متطرفة أضافت الشركة "اتخذنا خطوات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر أي أحداث مشابهة مرة أخرى".

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المحكمة العليا الفرنسية: يجب التحقيق مع شركة
المحكمة العليا الفرنسية: يجب التحقيق مع شركة "لافارج" بتهم التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

وكانت المحكمة العليا الفرنسية أعلنت اليوم أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها.

 

المصدر: "رويترز"

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