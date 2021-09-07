مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بإطلاق نار في ولاية كانساس الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8fb
قتل شخص وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.
وبحسب تلفزيون "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية، وقع إطلاق النار صباح اليوم الثلاثاء.
ويرجح المحققون أن رجلا طرد من الملهى بسبب سلوكه، لكنه عاد بمسدس وفتح النار على رواد النادي (الملهى) وهرب من مسرح الجريمة.
وبحسب المصادر فإن اثنين من الضحايا في حالة حرجة، وتم نقل الجميع إلى المستشفى.
ولا تزال عمليات البحث جارية عن المشتبه به.
المصدر: nbcnews.com
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.