سيناتور جمهوري: القوات الأمريكية ستعود إلى أفغانستان مرة أخرى

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن الولايات المتحدة ستعود في نهاية المطاف إلى أفغانستان، بعد انسحابها العسكري من هناك، بعد 20 عاما من القتال.

واعتبر غراهام أن القوات الأمريكية "ستعود إلى أفغانستان" في المستقبل بسبب التهديد الإرهابي في غياب الولايات المتحدة، مضيفا: "ستوفر طالبان ملاذا آمنا للقاعدة، التي لديها طموحات لإخراجنا من الشرق الأوسط ومهاجمتنا بسبب أسلوب حياتنا. سنعود إلى أفغانستان مثلما عدنا إلى العراق وسوريا".

وقال إن "طالبان لديها رؤية للعالم لا تتوافق مع العصر الحديث. سيفرضون أسلوب حياة على الشعب الأفغاني من شأنه أن يجعلنا متألمين"، مشيرا إلى "أننا سنضطر إلى العودة لأن التهديد سيكون كبيرا جدا".

وسأل: " لماذا عدنا إلى سوريا والعراق؟ لماذا لدينا 5000 جندي في العراق اليوم؟"، وأجاب: "بسبب تصاعد الخلافة واستعراض القوة خارج العراق وقتل الأمريكيين والفرنسيين ومهاجمة البريطانيين".

المصدر: "الإندبندنت"