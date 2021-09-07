مسلحو"طالبان" يستخدمون العصي لتفريق المتظاهرين ضدها ومن ضمنهم النساء

أظهر فيديو من العاصمة الأفغانية كابل استخدام مسلحي حركة طالبان العصي وضرب المتظاهرين، دون استثناء النساء المشاركات فيها، في محاولة لتفريق الاحتجات التي عمت العاصمة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماع مظاهرات حاشدة شملت أرجاء العاصمة كابل، وسط إطلاق كثيف للنار من قبل مسلحي طالبان واستخدام القوة والضرب بالعصي في محاولة لتفريق المتظاهرين.

كما ذكرت وسائل إعلام عديدة أن مسلحي طالبان اعتقلوا بالقوة الكثير من الصحفيين وقاموا بمصادرة معداتهم وكاميراتهم أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.

من جهته عزا المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" ضد طالبان سبب الاحتجاجات في العاصمة كابل، إلى تلبية سكان كابل لدعوة قائد مقاومة بنجشير، أحمد مسعود، الأفغان للتظاهر ضد طالبان والمطالبة بالحرية والعدالة واستقلال أفغانستان، إضافة إلى رفض التدخل الباكستاني في البلاد.

المصدر: RT