هلسنكي: اشتباه بانتهاك طائرة فرنسية أجواء فنلندا
Reuters Johanna Geron
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أنها تشتبه بأن طائرة فرنسية قامت اليوم بخرق أجواء فنلندا.
وقالت الوزارة في بيان: "يشتبه في قيام طائرة حكومية فرنسية بانتهاك المجال الجوي الفنلندي في خليج فنلندا"، موضحة أن الانتهاك المفترض وقع صباح اليوم الثلاثاء.
وأضافت وزارة الدفاع أن دائرة الحدود الوطنية تحقق في الحادث، وأنها ستكشف مزيدا من التفاصيل عنه بعد اكتمال التحقيق.
المصدر: "نوفوستي"
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