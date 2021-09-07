 
مباشر

هلسنكي: اشتباه بانتهاك طائرة فرنسية أجواء فنلندا

أخبار العالم

هلسنكي: اشتباه بانتهاك طائرة فرنسية أجواء فنلندا
Reuters Johanna Geron
طائرة حربية في أجواء فنلندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8ew

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أنها تشتبه بأن طائرة فرنسية قامت اليوم بخرق أجواء فنلندا.

إقرأ المزيد
"وحش بثلاث رؤوس" من روسيا يرعب خفر السواحل الفنلندي

وقالت الوزارة في بيان: "يشتبه في قيام طائرة حكومية فرنسية بانتهاك المجال الجوي الفنلندي في خليج فنلندا"، موضحة أن الانتهاك المفترض وقع صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت وزارة الدفاع أن دائرة الحدود الوطنية تحقق في الحادث، وأنها ستكشف مزيدا من التفاصيل عنه بعد اكتمال التحقيق.

 

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا