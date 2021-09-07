وزير خارجية بوروندي عن سد النهضة: الحق في الحياة قبل الحق في التنمية

قال وزير خارجية بوروندى فى مؤتمر صحفى مع مع نظيره المصري سامح شكرى، في القاهرة، إن ملف سد النهضة حساس جدا، وأنه لا يحق لأي دولة أن تحقق التنمية على حساب الحياة.

وأوضح وزير خارجية بوروندي أن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، وأن الحق فى الحياة يأتى قبل الحق في التنمية، ولذا مسألة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار بين الدول والتوصل إلى اتفاقيات تكون ملزمة قانونيا.

وأضاف أن خيار الحرب ليس خيارا حكيما، مشددا على أن الخيار االعسكري لن يقدم شيئا.

المصدر: RT + اليوم السابع