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سلطات "طالبان" تفصل الإناث عن الذكور بستار في القاعات الدراسية (صور)

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سلطات
الصورة من "تويتر"
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مع إعلان "طالبان" السيطرة التامة على السلطة في أفغانستان، بدأ الطلاب بالعودة لمقاعد الدراسة الجامعية، لكن مع تغيير جديد، وهو فصل الإناث عن الذكور بواسطة الستائر في القاعة الواحدة.

وتظهر الصور التي نشرتها جامعة ابن سينا في العاصمة كابل، والتي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ستارة رمادية تتدلى من وسط الفصل الدراسي (قاعة الدرس)، وظهرت الإناث في الصور مرتديات الحجاب دون تغطية وجوههن.

وأدرجت وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية لاستئناف الدراسة التي وزعتها رابطة من الجامعات الخاصة في أفغانستان، تدابير مثل ارتداء الحجاب الإلزامي والمداخل المنفصلة للطالبات.

ونصت الوثيقة على وجوب تعيين معلمات لتدريس الطالبات، وضرورة تعليم الإناث بشكل منفصل، أو فصلهن بستار في فصول أصغر.

وقال مسؤول كبير في طالبان لـ"رويترز" إن فواصل الفصول الدراسية مثل الستائر "مقبولة تماما" ، وأنه نظرا "لمحدودية الموارد والقوى العاملة في أفغانستان" فمن الأفضل أن يكون "نفس المعلم يعلم كلا الجانبين في الفصل".

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"

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