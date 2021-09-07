سلطات "طالبان" تفصل الإناث عن الذكور بستار في القاعات الدراسية (صور)

مع إعلان "طالبان" السيطرة التامة على السلطة في أفغانستان، بدأ الطلاب بالعودة لمقاعد الدراسة الجامعية، لكن مع تغيير جديد، وهو فصل الإناث عن الذكور بواسطة الستائر في القاعة الواحدة.

وتظهر الصور التي نشرتها جامعة ابن سينا في العاصمة كابل، والتي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ستارة رمادية تتدلى من وسط الفصل الدراسي (قاعة الدرس)، وظهرت الإناث في الصور مرتديات الحجاب دون تغطية وجوههن.

LOOK: Male and female students attend class under new classroom conditions at Avicenna University in Kabul, Afghanistan, divided in the middle by a curtain.



📷: Social media handout via Reuters



Read: https://t.co/hwQLxbPbsTpic.twitter.com/CoXtljbgzV — Interaksyon (@interaksyon) September 7, 2021

وأدرجت وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية لاستئناف الدراسة التي وزعتها رابطة من الجامعات الخاصة في أفغانستان، تدابير مثل ارتداء الحجاب الإلزامي والمداخل المنفصلة للطالبات.

ونصت الوثيقة على وجوب تعيين معلمات لتدريس الطالبات، وضرورة تعليم الإناث بشكل منفصل، أو فصلهن بستار في فصول أصغر.

📹 ستار يفصل بين الشباب والفتيات في إحدى جامعات #كابول بموجب قواعد #طالبان الجديدة #فرانس_برسpic.twitter.com/mVrtMA27OY — فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 7, 2021

وقال مسؤول كبير في طالبان لـ"رويترز" إن فواصل الفصول الدراسية مثل الستائر "مقبولة تماما" ، وأنه نظرا "لمحدودية الموارد والقوى العاملة في أفغانستان" فمن الأفضل أن يكون "نفس المعلم يعلم كلا الجانبين في الفصل".

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"