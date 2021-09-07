مصادر لـRT: طالبان قد تعلن عن تشكيلة الحكومة في 11 سبتمبر

نقل مراسلنا عن مصادر أفغانية أنه من المرجح أن تعلن حركة "طالبان" الأفغانية عن تشكيل الحكومة يوم 11 سبتمبر الجاري.

هذا وصرحت "طالبان" اليوم الثلاثاء، بأنها تسعى لإقامة علاقات مع جميع دول العالم، باستثناء إسرائيل، كما أعربت عن استعدادها لعلاقات دبلوماسية مع واشنطن وترحيبها بمشاركتها في إعادة الإعمار. ولا تزال الحركة لم تحض باعتراف دولي.

وصرحت روسيا سابقا بأنه ينبغي الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في أفغانستان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة إشراك جميع مكونات الشعب الشعب الأفغاني في الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك يعد شرطا للمشاركة في مراسم تنصيب حكومة جديدة في أفغانستان.

المصدر: RT