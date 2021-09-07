وكالة: مسؤولون أمريكيون ويابانيون وكوريون جنوبيون يستعدون لاجتماع بخصوص كوريا الشمالية
أفادت وكالة أنباء "كيودو"، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، مختصين بملفات كوريا الشمالية، يستعدون لاجتماع في الأسبوع المقبل بطوكيو.
وذكر تقرير الوكالة نقلا عن مصادر متعددة، أنه تم اتخاذ الترتيبات لإجراء محادثات بين المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية، سونغ كيم، ونظيريه الياباني والكوري الجنوبي.
وأشارت "كيودو" إلى أن المسؤولين "سيناقشون سعي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفتح حوار مع كوريا الشمالية في محاولة لنزع السلاح النووي".
وسيشارك في الاجتماع، بحسب الوكالة، تاكيهيرو فوناكوشي، المدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية، وكذلك نوه كيو دوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
المصدر: "رويترز"
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