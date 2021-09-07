أنقرة: مفاوضات مع دمشق تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود تاشووش أوغلو، إن بلاده تجري مفاوضات مع دمشق حول قضايا تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن "لا مفاوضات سياسية مباشرة مع دمشق".

وفي مقابلة مع قناة "NTV" التركية، شدد على أنه "لا مفاوضات سياسية مباشرة مع دمشق وإنما مفاوضات تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "المفاوضات مع سوريا تجري على مستوى الأجهزة الخاصة والاستخبارات.. هذا طبيعي".

في سياق متصل، علق مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، على تصريحات أوغلو هذه قائلا إن "الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

المصدر: "الميادين" + "الوطن"