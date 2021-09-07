السفير الأفغاني في طاجيكستان لـRT: طالبان لم تتغير

قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار في مقابلة مع RT، إن حركة طالبان لم تغير تصرفاتها رغم إعلانها عن احترام القانون الدولي والمساواة.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الدول التي تراهن على حماية طالبان لاستثماراتها في أفغانستان ترتكب خطأ كبيرا.

المصدر: RT