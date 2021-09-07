"طالبان" تعرض للصحفيين قاعدة "النسر" السرية الأمريكية "منسوفة بشكل كامل

عرضت حركة "طالبان" الأفغانية على الصحفيين قاعدة النسر السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي نسفها الأمريكيون في أثناء انسحاب قواتهم من أفغانستان.

وتبدو في الصور منشآت القاعدة وقد نسفت بالكامل وتحول المكان إلى ركام من الحجارة والحديد وبقايا الأجهزة والمعدات، ولم يعد بالإمكان إعادة بناؤه أو حتى الاستفادة منه.

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ria.ru

وكانت الولايات المتحدة استخدمت مؤخرا هذه القاعدة التي توجد خارج كابل لأول مرة في إجلاء مئات الجنود الأمريكيين ونحو ألف عنصر من القوات الأفغانية الخاصة وعائلاتهم.

المصدر: "نوفوستي"