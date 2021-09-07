تركيا.. مذكرات توقيف بحق 214 مشتبها في محاولة الانقلاب

قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن المدعي العام أصدر مذكرات توقيف بحق 214 من جنود الجيش الحاليين والسابقين، لصلاتهم المزعومة بالانقلاب الفاشل في العام 2016.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن التحقيق، الذي قاده ممثلو الادعاء في مدينة إزمير بغرب البلاد، أدى إلى اعتقال 137 شخصا في 41 ولاية حتى الآن.

هذا وطردت السلطات معظم المشتبه بهم من القوات المسلحة في أعقاب الانقلاب الفاشل، لكن 44 منهم كانوا لا يزالون في الخدمة.

وكان عسكريون أتراك قد حاولوا قبل 5 سنوات الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وسعوا باستماتة إلى اعتقاله، حيث هاجم جنود يتبعون القوات الخاصة، فندق "كلوب توربان" في منتجع "مارماريس" بجنوب البلاد، حيث كان يقيم أردوغان، وأطلقوا نيران أسلحتهم والقوا بقنابل يدوية وقتلوا اثنين من حراسه.

وبحث أفراد القوات الخاصة هؤلاء عن أردوغان، وكان في ذلك الوقت يقضي عطلته في فيلا ملحقة بالفندق، إلا أنهم تأخروا، وتمكن أردوغان من النجاة قبيل الوصول إليه.

وتقول تقارير أن أجهزة الأمن التركية تلقت تحذيرا من أحد المصادر، فسارعت إلى نقل الرئيس أردوغان بطائرة مروحية من المنتجع، إلى مطار دالامان، ومن هناك استقل طائرة خاصة أقلته إلى إسطنبول، وقام ربانها بعملية تمويه ظهرت طائرته من خلالها على شاشات الرادار وكأنها طائرة ركاب مدنية عادية.

وفي ساعات الفجر الأولى، ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول محاطا بمؤيديه ومناصريه، وبذلك فشل الانقلاب في تحقيق أي من أهدافه، وخرج أردوغان من هذه المحنة القاسية أكثر قوة، وبعد ذلك جرى اعتقال آلاف العسكريين والمدنيين ممن يشتبه بهم في المشاركة بمحاولة الانقلاب تلك.

المصدر: AP + RT