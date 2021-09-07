"أكسيوس": أفغانستان تغذي أزمة الهجرة الأمريكية

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي أن نظام الهجرة المعطوب في البلاد يجعل إدارة أزمة اللاجئين الأفغان أكثر صعوبة. كما أن أزمة هؤلاء اللاجئين تجعل من الصعب إصلاح النظام.

وفي تقرير بعنوان "أفغانستان تغذي أزمة الهجرة الأمريكية"، أشار الموقع إلى أن "الأزمة المتعلقة بالانسحاب الأمريكي وسقوط الحكومة الأفغانية وصعود "طالبان" ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة حالات الطوارئ المتعلقة بالهجرة التي وقعت على عاتق الرئيس جو بايدن وسلطت الضوء على أوجه القصور في النظام".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لـ"أكسيوس" إن إدارة بايدن ملتزمة بإعادة بناء نظام الهجرة المعطل الذي ورثته بعد أربع سنوات من الفوضى، مؤكدا أن الإدارة الحالية "تواصل دعوة الكونغرس لإجراء إصلاحات طال انتظارها لقوانين الهجرة الأمريكية".

وشدد على أنه "يجب أن تظل مسارات اللجوء والهجرة القانونية الأخرى متاحة لمن يسعون للحصول على الحماية. لكن أولئك الذين لا يسعون للحصول على الحماية أو غير المؤهلين سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".

وأشار "أكسيوس" إلى أن "الإدارة تعمل على وضع لوائح جديدة لتسريع اللجوء وتسريع إجراءات الهجرة الآمنة وإنشاء عشرات الملاجئ في حالات الطوارئ، واستخدمت الإفراج المشروط لجلب الأفغان بسرعة إلى الولايات المتحدة، وبدأت في تقديم اللقاحات للمهاجرين المستضعفين".

ورأى أن "حالات الطوارئ تستمر في الظهور وتضرب نظاما بحاجة إلى إصلاحات طويلة الأمد. إصلاحات أهملت من قبل العديد من الإدارات السابقة والكونغرس".

المصدر: "أكسيوس"