اليابان تسجل وفاة ثالثة بعد التطعيم بلقاح موديرنا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8cf
أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن وفاة رجل، في ثالث حالة وفاة يتم تسجيلها بعد التطعيم بلقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، الذي تم سحبه في وقت سابق بعد اكتشاف قوارير تحتوي على مواد غريبة.
وقالت الوزراة إن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما، وهو ثالث شخص توفي في البلاد بعد تلقيه لقاح موديرنا، حصل على جرعة اللقاح في 11 أغسطس الماضي وتوفي في اليوم التالي.
وأوضحت الوزارة أن العلاقة السببية بين التطعيم والوفاة غير معروفة حتى الآن.
وبحسب التقارير الطبية كان الرجل يعاني من حساسية، ولم تكشف الفحوصات عن نزيف في المخ ولا تشوهات في القلب أوغيرها.
المصدر: اليابان بالعربي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.