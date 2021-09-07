اليابان تسجل وفاة ثالثة بعد التطعيم بلقاح موديرنا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن وفاة رجل، في ثالث حالة وفاة يتم تسجيلها بعد التطعيم بلقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، الذي تم سحبه في وقت سابق بعد اكتشاف قوارير تحتوي على مواد غريبة.

وقالت الوزراة إن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما، وهو ثالث شخص توفي في البلاد بعد تلقيه لقاح موديرنا، حصل على جرعة اللقاح في 11 أغسطس الماضي وتوفي في اليوم التالي.

وأوضحت الوزارة أن العلاقة السببية بين التطعيم والوفاة غير معروفة حتى الآن.

وبحسب التقارير الطبية كان الرجل يعاني من حساسية، ولم تكشف الفحوصات عن نزيف في المخ ولا تشوهات في القلب أوغيرها.

المصدر: اليابان بالعربي