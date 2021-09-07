تشاووش أوغلو: تركيا لا تستعجل الاعتراف بـ"طالبان" وتنتظر تشكيل الحكومة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا لن تتسرع في الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، وتنتظر تشكيل حكومة تضم مختلف القوى السياسية الأفغانية.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "حول ما إذا كانت تركيا ستعرف بطالبان، دعونا لا نتخذ قرارات متسرعة. نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة (أفغانية) يمكنها مواجهة الأزمة ومنع الانزلاق إلى حرب أهلية. وهذا يتطلب حكومة شاملة بمشاركة جميع القوى السياسية وطبقات المجتمع".

وأكد تشاووش أوغلو أنه كي يعترف العالم بأسره بـ"طالبان" من الضروري ضمان تشكيل مثل هذه الحكومة.

وأضاف: "نحن لا نعتزم تشكيل حكومة لهم، لكننا ننقل أفكارنا مباشرة إلى طالبان ... سننتظر وسنعمل وفقا لتطور الوضع، وحتى الآن ليس لدينا موقف واضح حول هذه المسألة".

المصدر: نوفوستي