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"قوات المقاومة الأفغانية" تكشف سبب الاحتجاجات في كابل

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Reuters
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قال المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" إن سكان كابل احتجوا بعد دعوة قائد مقاومة بنجشير، أحمد مسعود، الأفغان للتظاهر ضد طالبان والمطالبة بالحرية والعدالة واستقلال أفغانستان.

وأضاف المتحدث، علي نزاري، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"،  "لقد انضم رجال ونساء أكثر شجاعة في كابل إلى الانتفاضة العامة (ضد طالبان)، التي دعا إليها أحمد مسعود. إنهم يطالبون بالحرية والعدالة واستقلال أفغانستان. ستضع هذه المقاومة والثورة حدا للعدوان إلى الأبد".

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ودعا أحمد مسعود، يوم الإثنين، الأفغان إلى التمرد على طالبان، كما اتهم "القوات الأجنبية" بالقتال إلى جانب طالبان.

وخرج سكان العاصمة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات احتجاجية بعد زيارة رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية (ISI)، الجنرال فايز حميد، اليوم إلى كابل، تلبية لدعوة من حركة طالبان.

المصدر: نوفوستي

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