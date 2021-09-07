السلطات الإسرائيلية تصدر أمرا لمدة شهر متعلق بملف فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن "جلبوع"
Reuters AMMAR AWAD
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أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا يقضي بحظر نشر أي تفاصيل حول التحقيق بحادثة فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع".
وفي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أعلنت المحكمة الإسرائيلية عن إصدار أمر يقضي بـ"حظر نشر أي تفاصيل من الملف رقم "21 /63463"، بشأن التحقيق حول حادثة هروب السجناء الأمنيين الستة من سجن جلبوع.
ولفت البيان إلى أن ذلك يأتي "في إطار الجلسة التي عقدت أمام القاضية، دنيا نصار، التي أمرت بمنع نشر أي تفاصيل عن التحقيق".
وأوضح البيان أن "أمر حظر النشر ساري المفعول لمدة 30 يوما، أي حتى يوم 06 أكتوبر المقبل".
المصدر: RT
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