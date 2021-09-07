 
مباشر

السلطات الإسرائيلية تصدر أمرا لمدة شهر متعلق بملف فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن "جلبوع"

أخبار العالم

السلطات الإسرائيلية تصدر أمرا لمدة شهر متعلق بملف فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن
Reuters AMMAR AWAD
سجن "جلبوع" الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8b1

أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا يقضي بحظر نشر أي تفاصيل حول التحقيق بحادثة فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق
بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أعلنت المحكمة الإسرائيلية عن إصدار أمر يقضي بـ"حظر نشر أي تفاصيل من الملف رقم "21 /63463"، بشأن التحقيق حول حادثة هروب السجناء الأمنيين الستة من سجن جلبوع.

ولفت البيان إلى أن ذلك يأتي "في إطار الجلسة التي عقدت أمام القاضية، دنيا نصار، التي أمرت بمنع نشر أي تفاصيل عن التحقيق".

وأوضح البيان أن "أمر حظر النشر ساري المفعول لمدة 30 يوما، أي حتى يوم 06 أكتوبر المقبل".

السلطات الإسرائيلية تصدر أمرا لمدة شهر متعلق بملف فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا