 
مباشر
عاجل
وزير خارجية تركيا: نعمل مع قطر وأمريكا على إدارة مطار كابل مع إمكانية قيام شركة خاصة بتولي الأمن فيه

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

أخبار العالم

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق
Reuters GIL ELIYAHU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8aq

نشرت وكالة أنباء "سرايا نيوز" نقلا عن الإعلام العبري، مقطع فيديو يوثق لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الستة من النفق، أثناء فرارهم من سجن ""جلبوع".

إقرأ المزيد
"هآرتس" تكشف تفاصيل عن سجانة إسرائيلية مناوبة في برج سجن "جلبوع" لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين منه

وأعلنت إسرائيل أمس الاثنين، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز "الشاباك" للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" فجر الاثنين، ومن بينهم زكريا الزبيدي، القيادي في "كتائب شهداء الأقصى".

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا