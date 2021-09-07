بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق
Reuters GIL ELIYAHU
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نشرت وكالة أنباء "سرايا نيوز" نقلا عن الإعلام العبري، مقطع فيديو يوثق لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الستة من النفق، أثناء فرارهم من سجن ""جلبوع".
وأعلنت إسرائيل أمس الاثنين، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز "الشاباك" للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" فجر الاثنين، ومن بينهم زكريا الزبيدي، القيادي في "كتائب شهداء الأقصى".
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