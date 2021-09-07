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مظاهرات في كابل دعما للمعارضة في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني وسط إطلاق نار من طالبان.. فيديو

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انطلقت مظاهرات عديدة في العاصمة الأفغانية كابل دعما للمعارضة "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني، وسط إطلاق نار من مسلحي طالبان.

وأظهرت مقاطع الفيديو المظاهرات والحشود، وضمت نساء في صفوفها، التي عمت العاصمة كابل، وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء، في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحمل شعار "تحيا المعارضة، الموت لباكستان".

وأظهر أحد المقاطع مجموعة من النساء حوصرن في موقف للسيارات قرب أحد البنوك بعد تجمهرهن قرب القصر الرئاسي في كابل.

وكان قائد "جبهة المقاومة الوطنية" أحمد مسعود قد أعلن أمس الاثنين أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد "طالبان" في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

المصدر: RT

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