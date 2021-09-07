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بايدن يتفقد الدمار الذي خلفه الإعصار "أيدا" في ولايتين

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بايدن يتفقد الدمار الذي خلفه الإعصار
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يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، اليوم الثلاثاء، لتفقد الدمار الناجم عن الإعصار "أيدا" الذي اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل العشرات.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن سيسافر إلى حي كوينز في نيويورك ومنطقة مانفيل في نيوجيرسي. ووافق الرئيس على إعلان الكارثة في ولاية لويزيانا التي اجتاحها الإعصار يوم 29 أغسطس برياح تبلغ سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، وكذلك في نيويورك ونيوجيرسي حيث سقطت الأمطار الغزيرة فتسببت في فيضانات عارمة راح ضحيتها العشرات في شمال شرق البلاد.

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وسجلت لويزيانا 13 وفاة مؤكدة جراء الإعصار "أيدا"، وزار بايدن الولاية يوم الجمعة.

وأعلنت نيويورك عن 17 وفاة بسبب "أيدا"، فيما تأكدت وفاة 27 شخصا على الأقل في نيوجيرسي نتيجة الإعصار، علاوة على فقدان أربعة أشخاص، حسبما قال متحدث باسم الحاكم هناك.

وقالت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك إن الإعصار تسبب في أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.

المصدر: رويترز

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