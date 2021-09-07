"جبهة قوات المقاومة الوطنية": قواتنا لم تتوقف عن قتال طالبان في بنجشير

قال المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" علي نزاري، إن قوات المقاومة في بنجشير لم تتوقف عن قتال طالبان في الولاية.

وأضاف نزاري في تغريدة نشرها على "تويتر": "الأسود والنسور (السلاسل الجبلية) من هندو كوش في منطقة أنداراب وإقليم بنجشير ينظفون (يقاتلون) منطقتنا من الوسخ (طالبان) الذي وصل هذا الأسبوع".

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت أمس الاثنين أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة، في حين أعلن قائد "جبهة المقاومة الوطنية" أحمد مسعود، أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد طالبان في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد طالبان.

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري والسياسي من أصل طاجيكي، المناهض لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.

المصدر: نوفوستي