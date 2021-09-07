طالبان "تنتقم" من السفارة الأمريكية في كابل برسوم على جدرانها

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي علم حركة "طالبان" مرسوما على جدران السفارة الأمريكية في كابل.

ويظهر العلم شعار "إمارة أفغانستان الإسلامية".

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية أعلنت في منتصف الشهر الماضي، بعد سيطرة "طالبان" على العاصمة كابل، أنها أنزلت العلم الأمريكي من مبنى مجمع سفارتها هناك.

المصدر: وكالات