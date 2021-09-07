طالبان "تنتقم" من السفارة الأمريكية في كابل برسوم على جدرانها
Reuters
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أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي علم حركة "طالبان" مرسوما على جدران السفارة الأمريكية في كابل.
ويظهر العلم شعار "إمارة أفغانستان الإسلامية".
جدران السفارة الأمريكية في #كابل. pic.twitter.com/hqLnv6drOM— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 7, 2021
تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية أعلنت في منتصف الشهر الماضي، بعد سيطرة "طالبان" على العاصمة كابل، أنها أنزلت العلم الأمريكي من مبنى مجمع سفارتها هناك.
المصدر: وكالات
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