متظاهرون يرمون ترودو بالحصى (فيديو)

ألقى معارضون لإجراءات الحظر والتطعيم المرتبطة بكورونا الحصى على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك أثناء جولة انتخابية قام بها إلى ولاية أونتاريو.

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وبحسب القناة التلفزيونية ، فإن هذا ليس التجمع الأول لترودو الذي ترافقه احتجاجات.

ووفقا لـ Global News ، احتج الأشخاص الذين ألقوا بالحجارة على ترودو ضد سياسة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.

وكان ترودو أعلن منتصف أغسطس عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن كندا تمر بلحظة "تاريخية" بسبب جائحة كوفيد-19.

Canadians protesting Prime Minister Justin Trudeau in London, Ontario during an election stop.



A piece of what Trudeau called ‘gravel’ is seen thrown. pic.twitter.com/Cwh3aCoOGk — Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 7, 2021

Protesters chuck gravel at Trudeau; Liberal leader says he won't back down to 'anti-vaxxer mobs' https://t.co/N04yeTP4Jrpic.twitter.com/4kB1RMzngY — CP24 (@CP24) September 7, 2021

المصدر: وكالات