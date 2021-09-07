بيرو تتفق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V"
Reuters
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أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، عن توصل بلاده لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.
وقال كاستيلو في رسالة فيديو بثها تلفزيون بيرو: "أعلن أنه نتيجة للمفاوضات بين حكومتي روسيا وبيرو، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مصنع لقاح Sputnik V في البلاد".
ووفقا لكاستيلو، فإن وزير الصحة في بيرو سيقدم قريبا "تفاصيل حول هذا العمل".
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة في بيرو أن الحكومة وقعت اتفاقية لشراء لقاح "سبوتنيك V".
المصدر: تاس
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