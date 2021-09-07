بيرو تتفق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V"

أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، عن توصل بلاده لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال كاستيلو في رسالة فيديو بثها تلفزيون بيرو: "أعلن أنه نتيجة للمفاوضات بين حكومتي روسيا وبيرو، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مصنع لقاح Sputnik V في البلاد".

ووفقا لكاستيلو، فإن وزير الصحة في بيرو سيقدم قريبا "تفاصيل حول هذا العمل".

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة في بيرو أن الحكومة وقعت اتفاقية لشراء لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: تاس