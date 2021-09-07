كوريا الجنوبية تنجح في اختبار إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

أجرت كوريا الجنوبية بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي محلي (SLBM) من غواصة جديدة، لتصبح ثامن دولة في العالم تمتلك هذا السلاح.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن وكالة التنمية الدفاعية (ADD) أجرت اختبارات إطلاق للصاروخ تحت الماء من غواصة من نوع "دوسان آن تشانغ-هو"، الأسبوع الماضي، بعد عمليات إطلاق ناجحة من بارجة تحت الماء الشهر الماضي.

وتم تجهيز الغواصة المطورة محليًا فئة 3000 طن بستة أنابيب إطلاق عمودية.

وقالت المصادر إنه بعد جولة من الاختبارات الإضافية، سيتم إنتاج صواريخ باليستية تُطلق من الغواصات بكميات كبيرة لنشرها.

ويبلغ مدى الذاروخ حوالي 500 كيلومتر، وسيتم تزويده برؤوس حربية تقليدية، وأُطلق عليه اسم "هيونمو 404" (Hyunmoo 4-4).

وبهذا تصبح كوريا الجنوبية ثامن دولة في العالم تقوم بتطوير الصواريخ التي تطلق من غواصات، بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند والصين وكوريا الشمالية.

المصدر: يونهاب