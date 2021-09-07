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اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي والبحريني

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اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي والبحريني
Reuters COSTAS BALTAS
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو.
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أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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العاهل البحريني يتحدث عن تطور التعاون مع تركيا
العاهل البحريني يتحدث عن تطور التعاون مع تركيا

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن تشاووش أوغلو والزياني بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

والأحد استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السفيرة التركية لدى المنامة، أيسن تشاكيل، حيث أشار إلى أن العلاقات مع تركيا وصلت إلى "مستوى متقدم"، قائلا إن التعاون بينهما "يشهد نموا وتطورا".

المصدر: "الأناضول"

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