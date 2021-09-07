اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي والبحريني

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن تشاووش أوغلو والزياني بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

والأحد استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السفيرة التركية لدى المنامة، أيسن تشاكيل، حيث أشار إلى أن العلاقات مع تركيا وصلت إلى "مستوى متقدم"، قائلا إن التعاون بينهما "يشهد نموا وتطورا".

المصدر: "الأناضول"