ارتفاع مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 368 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 368 حالة، مقارنة مع 331 السبت و343 الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 290395.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 10 السبت و13 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16801 شخص.

كما أفاد مجاهد بخروج 659 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 242623 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب "الموجة الرابعة" من الجائحة.

المصدر: RT