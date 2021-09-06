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مصدر: قتال مكثف مستمر في بنجشير بين "جبهة المقاومة" و"طالبان"

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مصدر: قتال مكثف مستمر في بنجشير بين
Reuters NATIONAL RESISTANCE FRONT OF AFG
وحدات ببـ"جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير.
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ذكر مصدر مقرب من "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" أن إقليم بنجشير شرق أفغانستان لا يزال يشهد أعمالا قتالية مكثفة بين الطرفين رغم إعلان الحركة السيطرة عليه بالكامل.

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وقال المصدر، في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "تتعرض مواقع مقاتلي جبهة المقاومة منذ مساء الأحد لهجمات بطائرات مسيرة، لهذا السبب أجبر الكثيرون منهم على التراجع والانسحاب إلى مناطق جبلية مرتفعة".

وأضاف المصدر أن "الأعمال القتالية المكثفة استمرت الاثنين وهي لا تزال مستمرة"، مبينا أن الاشتباكات تتواصل كذلك في منطقة أندراب بولاية بغلان المجاورة.

وأشار إلى أن "معظم أهالي إقليم بنجشير فروا من بيوتهم وتوجهوا إلى مناطق مرتفعة" بسبب الأوضاع المتوترة في الوادي وأعمال القصف المستمرة من قبل "طالبان".

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وفي وقت سابق من الاثنين قالت "طالبان" إنها بسطت السيطرة على كامل أراضي ولاية بنجشير وأعلنت من جديد "انتهاء الحرب" في البلاد.

المصدر: "تاس" + وكالات

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