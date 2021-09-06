بولسونارو يفرض قيودا على مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters ADRIANO MACHADO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r894
وقع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مرسوما يفرض قيودا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على قدراتها على حجب وحذف محتويات.
وأوضح المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي، أن المرسوم لا يحظر حذف المحتويات، لكنه يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم مبررات لمثل هذه الخطوات.
وأضافت الرئاسة البرازيلية أن هذا الإجراء يهدف إلى "منع مضايقات المستخدمين البرازيليين وضمان حقهم في حرية التعبير".
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي له قوة قانون في البرازيل، لكنه سيفقدها إن لم يصادق الكونغرس على المرسوم في غضون 120 يوما.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.