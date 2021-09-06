"طالبان": استكمال الاستعدادات لإعلان حكومة جديدة في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" المتشددة، التي استولت مؤخرا على السلطة في أفغانستان، أنها أكملت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة، أحمد الله متقي، عبر "تويتر"، إن "الاستعدادات لإعلان الحكومة الإسلامية استكملت"، مضيفا أنه سيتم القيام بذلك "في أقرب وقت".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن في ظل مواجهة الحركة مقاومة شرسة من قبل القوات المناهضة لها في إقليم بنجشير بقيادة الزعيم السياسي العسكري من أصل طاجيكي، أحمد مسعود.

وفي وقت سابق من الاثنين قالت "طالبان" إنها بسطت السيطرة على كامل أراضي ولاية بنجشير وأعلنت من جديد "انتهاء الحرب" في البلاد.

المصدر: وكالات