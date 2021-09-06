خفر السواحل الأمريكي يحقق في نحو 350 تقريرا عن تسربات نفطية إثر الإعصار "أيدا"

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الاثنين، أنه يحقق في حوالي 350 تقريرا عن تسربات نفطية على الساحل الأمريكي ومحاذاته على خليج المكسيك في أعقاب الإعصار "أيدا".

وينفذ خفر السواحل طلعات جوية لتفقد ساحل لويزيانا بحثا عن تسربات، ويقدم معلومات إلى السلطات الاتحادية وسلطات الولاية والسلطات المحلية المسؤولة عن تطهير المواقع.

وقالت إدارة جودة البيئة في لويزيانا إنها تعمل مع خفر السواحل ووكالة حماية البيئة الأمريكية لإلزام الشركات المسؤولة عن أي تسربات بوقفها وإزالة النفط المتسرب.

وأحدث "أيدا"، الذي بلغت سرعته 240 كيلومترا في الساعة، دمارا واسعا بمنصات بحرية وبرية لإنتاج النفط في المنطقة ومنشآت لمعالجة النفط والغاز، وأسفر عن مقتل نحو 60 شخصا.

المصدر: "رويترز" + وكالات