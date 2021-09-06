مستشار خامنئي: نحتاج إلى قوة جوية مقتدرة لتحقيق القوة العسكرية

قال اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، إن طهران تحتاج إلى قوة جوية مقتدرة لتحقيق القوة العسكرية.

وأشار صفوي إلى أنه "لكي نكون أقوياء يجب أن يكون لدينا قوة جوية قوية، يجب مراقبة تحركات العدو على مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر من الحدود الإيرانية ويجب أن يصل الحد الأدنى لعمق الدفاع إلى ثلاثة آلاف كيلومتر".

وأضاف: "إيران بلد تقي والثورة الإيرانية بدأت بسم الله والأمة الإيرانية أمة تاريخية لها حضارة عدة آلاف من السنين".

المصدر: "تسنيم"