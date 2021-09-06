مسؤول أوكراني: لولا تقاعس العسكريين لما خسرنا القرم!

حمل أليكسي أريستوفيتش مستشار ديوان الرئاسة الأوكرانية، العسكريين في بلاده المسؤولية عن "خسارة" شبه جزيرة القرم الروسية في مارس 2014.

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وفي تصريحات لقناة UKRLIFE.TV على موقع "يوتيوب" اليوم الاثنين زعم أريستوفيتش: "هل تتذكرون كيف استسلمنا جميعنا في القرم؟ ومن المعروف الآن أن الروس كان لديهم أمر وهو: في حالة إطلاق النار في القرم ووقوع الخسائر الأولى في صفوف العسكريين الروس، يتوقف كل شيء ولا أحد يقوم باجتياح القرم".

وتابع المسؤول الأوكراني: "كان يكفي أن يجرؤ عشرون عسكريا على إطلاق النار، لأن ذلك كان واجبهم كعسكريين. لكننا لم نفعل لأن ما حدث كان انهيارا معنويا تاما. كان القادة يتذرعون بتعليمات من كييف، بينما كييف تتذرع بالميثاق.. ولم يصدر أحد أمرا مباشرا ولم يستطع أحد تنفيذه".

وتتهم كييف موسكو بـ "ضم" شبه جزيرة القرم التي عادت وأصبحت منطقة روسية بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في تلك المنطقة في مارس 2014.

وتدعي أوكرانيا مدعومة من الدول الغربية سيادتها على شبه الجزيرة التي تعتبرها جزءا "محتلا بشكل مؤقت" من قبل روسيا.

وترفض موسكو رفضا قطعيا مناقشة موضوع القرم مع أوكرانيا أو أي طرف آخر، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصير شبه جزيرة القرم تم حسمه بلا رجعة.

المصدر: "نوفوستي"