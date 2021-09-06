اندلاع ثلاثة حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لغزة

اندلعت 3 حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة على منطقة مجلس "شاعر هنيغف"، وسرعان ما قامت فرقة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بإخمادها.

وقالت القيادة الجنوبية: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كنا سنصعد في الأيام المقبلة ردا على البالونات الحارقة، لكننا بالتأكيد نتوقع حوادث مماثلة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الفصائل في قطاع غزة أعطت للوسطاء مهلة حتى 15 سبتمبر لتنفيذ الوعود التي تلقوها بشأن تخفيف حدة الوضع في قطاع غزة. لكن لم يتضح من الإعلان ما إذا كانت الفصائل في غزة تعتزم تعليق النشاط الاحتجاجي عند السياج الحدودي.

وكان المبعوث القطري قد قال في وقت سابق إن توزيع الأموال القطرية على مسؤولي "حماس" في قطاع غزة سيبدأ خلال الأيام المقبلة بالاتفاق مع جميع الأطراف.

المصدر: i24news