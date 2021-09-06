إيطاليا ترصد تراجعا للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 3361 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3361، مقابل 6157 السبت و5315 الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى نحو 4.574 مليون حالة، بينها 136020 حالة نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 52 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 49 الأحد و56 الاثنين، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129567 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.309 مليون شخص، بعد تسجيل 3977 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT