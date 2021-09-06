بلينكن يصل إلى قطر في الوقت الذي يغادر فيه أربعة أمريكيين أفغانستان

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى للحصول على الدعم لإجلاء الأمريكيين والأفغان الذين تركوا في أفغانستان.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين على متن رحلة بلينكن إن "واشنطن سهلت المغادرة الآمنة لأربعة أميركيين برا من أفغانستان".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن بلينكن سيلتقي في الدوحة، التي سيزورها من 6 إلى 8 سبتمبر، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان بلينكن اعتبر في تصريح قبل أيام أن قطر تقوم بـ"عمل بطولي" بمساعدتها في تنفيذ عملية الإجلاء من أفغانستان.

يذكر أن قطر من أهم نقاط عبور اللاجئين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم من بلادهم، كما سبق أن أرسلت السلطات القطرية 3 رحلات على متنها خبراء فنيين إلى مطار كابل للعمل على إعادة تشغيله.

المصدر: "رويترز" + RT